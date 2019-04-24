В Мангистауской области замруководителя ДГД осудили на 3,5 года ограничения свободы

Актау. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области заместителя руководителя ДГД задержали 18 сентября 2018 года по подозрению в получении взятки в размере 10 млн тенге. Сегодня решением актауского городского суда он приговорен к 3,5 годам ограничения свободы и освобожден из-под стражи в зале суда, передает Kazakhstan Today.

Заместитель руководителя ДГД решением суда приговорен к 3,5 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должность в государственных структурах, судьи, Нацбанке РК и его ведомствах, в квазигосударственных предприятиях, предприятиях и холдингах, где акционером является государство, нацкомпаниях, нацхолдингах, национальных институтах развития, объединениях, где количество привилегированных акций составляет свыше 50%", - пишет ИнАктау со ссылкой на решение суда.

Сначала обвиняемому Б. К. инкриминировался пункт 3 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки в крупном размере), часть 1 статьи 361 УК РК, однако суд вынес решение по части 4 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочиями).

Еще один фигурант дела Е. Т., который давал взятку чиновнику, был осужден также на 3,5 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Его дело поступило в суд по пункту 2 части 3 статьи 267 УК РК (Дача взятки в крупном размере), однако суд вынес решение по части 4 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) и части 5 статьи 28 УК РК (Виды соучастников уголовного правонарушения).

Каждому из подсудимых назначен штраф в размере 50 500 тенге.

Напомним, экс-заместитель руководителя областного департамента госдоходов был задержан 18 сентября прошлого года. Б. К. подозревался в получении взятки в размере 10 млн тенге. Эта сумма, по информации Нацбюро по противодействию коррупции, была запрошена за снижение доначисленных налогов по акту документальной налоговой проверки.

Должны были оплатить налог в госбюджет 188 млн тенге. Договариваются его снизить до 22 млн, а за это просит 10 млн тенге. Полгода отчитывался, что все нормально, а сегодня задержан он и человек, который непосредственно передал эти деньги", - сообщил Ералы Тугжанов 20 сентября в ходе совещания с участием руководства областного департамента госдоходов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства