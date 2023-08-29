В МЧС 70% коррупционных преступлений совершаются руководителями подразделений - Антикор
Преступления совершаются во всех регионах страны
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый второй руководитель подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям совершает коррупционные правонарушения, заявил в ходе совещания с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали.
Как сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, за последние 5 лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов.
Отмечается, что преступления совершаются во всех регионах страны. Наибольшее их количество приходится на города Алматы, Астану, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области. Среди выявленных правонарушений превалируют факты взяточничества и хищений.
Незаконные вознаграждения руководители получают за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений и трудоустройство. Как отметил председатель агентства, несмотря на проводимую антикоррупционную работу, сотрудники МЧС не боятся брать взятки.
В области Жетісу руководитель отдела ЧС изобличен в получении денежных средств от человека, которого принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, все равно идут на преступления. Здесь надо четко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить", - сообщил он.
В агентстве также напомнили, что ранее были задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкента и области Жетісу.
Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним. Факты коррупции с участием руководящего звена есть и в городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям РК признал вышеуказанные факты.
Подчеркивается, что ведомство предпринимает кардинальные шаги для усиления борьбы с коррупцией.
Для наших сотрудников это шокирующая информация. Для нас эти люди были одними из передовых сотрудников, достигали определенных успехов. Но тем не менее двуличность - вторая темная сторона жизни этих людей, вот в этом случае и раскрывается. Мы с большим осуждением относимся к этим фактам… Я думаю, из этого мы извлечем соответствующие уроки, и простые пожарные должны поверить нам", - добавил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов.
Напомним, в РК количество коррупционных преступлений выросло, однако численность преданных суду сократилась.