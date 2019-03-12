В Москве задержали казахстанца, 18 лет находившегося в международном розыске за убийство

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции задержали в Москве гражданина Казахстана, 18 лет находившегося в международном розыске, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что в начале 2000-х годов злоумышленник создал устойчивую вооруженную группу. Будучи ее организатором, распределял обязанности среди участников, разрабатывал планы совершения тяжких преступлений. Правоохранительными органами Республики Казахстан ему было предъявлено обвинение в совершении убийства своего бизнес-партнера в августе 2001 года, после чего фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый задержан в Москве сотрудниками полиции. В настоящее время он экстрадирован в Республику Казахстан.

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