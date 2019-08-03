Система Orphus

В МВД рассказали о расследовании аварии, в результате которой погиб ребенок из Арыси

02.08.2019, 17:50 5887
Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел рассказали о расследовании дела об аварии, в результате которой скончался 8-летний ребенок из Арыси, передает Kazakhstan Today.
 
28 июня на автотрассе Арысь - Монайтас, возле 42-го разъезда, водитель автомашины "Мерседес-Бенц" допустил наезд на ребенка 2011 года рождения и скрылся с места происшествия, проинформировала пресс-служба ведомства.
 
В результате аварии мальчик с травмами был госпитализирован в Детскую больницу Шымкента, а затем санавиацией в город Нур-Султан. 
 
В тот же день по данному факту управление полиции Арыси начало досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения). По факту оставления места ДТП в отношении водителя дополнительно зарегистрировано уголовное дело по статье 347 УК, и оба дела соединены в одно производство.
 
В МВД подчеркнули, что водитель "Мерседеса-Бенц" был допрошен по делу и признал вину.
 
А пострадавший ребенок, как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 345 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 
 
Расследование продолжается.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая