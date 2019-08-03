В МВД рассказали о расследовании аварии, в результате которой погиб ребенок из Арыси

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел рассказали о расследовании дела об аварии, в результате которой скончался 8-летний ребенок из Арыси , передает Kazakhstan Today.

28 июня на автотрассе Арысь - Монайтас, возле 42-го разъезда, водитель автомашины "Мерседес-Бенц" допустил наезд на ребенка 2011 года рождения и скрылся с места происшествия, проинформировала пресс-служба ведомства.

В результате аварии мальчик с травмами был госпитализирован в Детскую больницу Шымкента, а затем санавиацией в город Нур-Султан.

В тот же день по данному факту управление полиции Арыси начало досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения). По факту оставления места ДТП в отношении водителя дополнительно зарегистрировано уголовное дело по статье 347 УК, и оба дела соединены в одно производство.

В МВД подчеркнули, что водитель "Мерседеса-Бенц" был допрошен по делу и признал вину.

А пострадавший ребенок, как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 345 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование продолжается.

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