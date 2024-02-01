31.01.2024, 14:04 50296

В МВД рассказали подробности по делу Куандыка Бишимбаева   

Расследование завершено, дело направят в суд
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов рассказал подробности по делу об убийстве экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым своей супруги Салтанат Нукеновой.


Дело завершено. Сейчас идет ознакомление. Соответственно, после этого направят в суд. Идет ознакомление потерпевшей и подозреваемой стороны. Процесс практически завершен", - сообщил Саденов.


Он добавил, что следствие полностью окончено.

Мы после ознакомления направим в прокуратуру, как в надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать", - заключил министр.


Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Помимо убийства с особой жестокостью, экс-министру вменяют обвинение в истязании. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
 
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Теги:БишимбаевУбийствоМВД

новости по теме

01.02.2024, 19:19 311

В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой

В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск
В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой
Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 февраля, при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Нурболат Дакебаев, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой 27 января в Караганде, сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.

В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск.

В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.

За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
 
01.02.2024, 14:36 11046

Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании   

Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.


Как рассказали в ведомстве, экстрадированный подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы с сообщниками из других стран с целью незаконного обогащения создали компанию Questra Holding.

На территории разных государств в интернет-сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещалась информация о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", - пояснили в Генпрокуратуре.


Отмечается, что преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

По данному факту начато досудебное расследование, и подозреваемые были объявлены в международный розыск.

В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК был задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - рассказали в пресс-службе.


За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года", - добавили в ведомстве.

 
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Теги:экстрадицияИспанияФинпирамида
01.02.2024, 12:20 14791

В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях

В департаменте уточнили, что выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года
В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях
Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях, сообщает пресс-служба ДП.

Информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности. Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - добавили в департаменте.


Ранее в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, похищенного во время январских событий.
 
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Теги:опровержениеАлматыИнформатика
01.02.2024, 11:59 16031

Бухгалтеров отдела образования Туркестанской области подозревают в многомиллионных хищениях

Трое подозреваемых с санкции суда арестованы на два месяца
Бухгалтеров отдела образования Туркестанской области подозревают в многомиллионных хищениях
Фото: Depositphotos
Туркестан. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 530 млн тенге, сообщает прокуратура региона.

Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района". В ходе следствия установлено, что бухгалтеры данного учреждения в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору группой лиц путем изменения анкетных данных сотрудников школы занимались хищением государственных денег в особо крупном размере, выделяемых на заработную плату", - рассказали в прокуратуре.


Сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.

Трое подозреваемых с санкции суда арестованы на два месяца.

Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению", - сообщили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что в Туркестанской области расследуют хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге.

В ноябре прошлого года замглавы отдела образования Мангистауской области был задержан за коррупцию.  

Ранее в Талдыкоргане за масштабные хищения в сфере образования к уголовной ответственности привлекли 23 человека. 21 из них работал бухгалтером в отделе образования и 14 - в средних школах города. О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в минувшем году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры. Общий ущерб составил около 4 млрд тенге.

Позже Антикоррупционная служба выявила многомиллионные хищения в сфере образования Северо-Казахстанской области.

Глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в этой сфере.
 
31.01.2024, 20:56 40246

В Актау хакер продавал информацию из украденной у полицейских базы данных

Ему назначили три года колонии средней безопасности
Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский городской суд Мангистауской области приговорил 25-летнего Эльнура А. к трем годам лишения свободы и запретил на такой же срок заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, сообщает mangystaumedia.kz.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года программист получил доступ к информационным системам "Единый реестр административных производств" (ЕРАП) и "Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК" (ЕНИС). С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.

Оказалось, что с 2019 года Эльнур А. обзавелся связями среди сотрудников департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию.

В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путем использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК", - сказано в приговоре.


Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС "ЕРАП" ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удаленно подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у него ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС "ЕНИС".

Хакеру предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Умышленный неправомерный доступ в информационную систему" (статья 205, часть 2), "Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия" (статья 147, часть 4) и "Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе" (статья 208, часть 2, пункт 1). Ему назначили три года колонии средней безопасности.
 
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Теги:КражаинформацияХакер
31.01.2024, 20:31 40876

3,5 года лишения свободы получил экс-глава управления транспорта Шымкента за взятку

Чиновник был задержан при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия
3,5 года лишения свободы получил экс-глава управления транспорта Шымкента за взятку
Фото: Depositphotos
Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента признала экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Шымкенту Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.

Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикоррупционной службой при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

Напомним, в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров. Также в РК намерены ввести уголовную ответственность за предложение и обещание взятки.
 
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Теги:чиновникВзяткаСуд
30.01.2024, 20:42 81171

Житель Уральска угрозами вовлек в проституцию 28-летнюю девушку  

Проводится досудебное расследование
Житель Уральска угрозами вовлек в проституцию 28-летнюю девушку
Фото: Depositphotos
Уральск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра, который длительное время путем угроз, применения насилия вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку, сообщает пресс-служба МВД РК.

По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.

Иная информация разглашению не подлежит.


Ранее руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане.
 
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Теги:Угрозапроституция
30.01.2024, 17:40 87991

Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге

Рекламу финпирамиды руководитель структурного подразделения распространяла через мессенджер
Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау привлекала инвесторов, тем самым обещая новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска, за что получала незаконную прибыль. В результате незаконных действий в оборот финансовой пирамиды неправомерно вовлечены денежные средства граждан на общую сумму более 291 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы.
 
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Теги:ФинпирамидаКокшетаувыявление

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