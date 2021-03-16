В ночном клубе Алматы провели спецоперацию борцы с наркобизнесом

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Спецоперацию провели борцы с наркобизнесом в одном из ночных клубов Алматы, передает Kazakhstan Today.

В результате операции были выявлены факты сбыта и хранения наркотических средств. Как уточняется на сайте ДП, сотрудники управления по противодействию наркопреступности несколько дней проводили оперативные мероприятия. Все они были направлены на установление и фиксацию преступной деятельности двух мужчин, 23 и 19 лет, которые, по имеющим данным, в увеселительных заведениях города распространяли синтетические наркотики. Оплату от клиентов они получали онлайн-переводами.

В ходе санкционированного контрольного закупа был изъят синтетический наркотик мефедрон (0,55 грамма) и PVP (0,40 грамма), общая стоимость товара составила 24 тыс. тенге.

Задержание проходило в одном из ночных клубов города. К операции привлекли бойцов спецподразделения. В клубе находилось около 160 посетителей, которые были доставлены в УП Бостандыкского района и переданы мониторинговой группе по факту нарушения карантинного режима.

По данным полиции, в ходе спецоперации в этом клубе у реализатора и одного из посетителей изъяты пакетики с наркотиком мефедроном. Параллельно по месту временного жительства фигурантов провели санкционированный обыск, в ходе которого также были найдены синтетические наркотики, расфасованные для продажи, и инвентарь, имеющий прямое отношение к преступному промыслу.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Устанавливается канал поставки наркотиков в город Алматы.





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