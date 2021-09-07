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В Нур-Султане мошенник обманул жителей на 12 млн тенге

06.09.2021 17308
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане мошенник обманул жителей на 12 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник через сайт объявлений "OLX", брал машины с российским учетом в аренду на сутки, после продавал их другим гражданам", - сообщили в департаменте полиции столицы.

 
Мошенник аналогичным путем обманул 7 человек на сумму более 12 млн тенге. 
 
Задержанный находится в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям. 
 
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам. Участились факты, где объектом посягательств преступников является авто с учетом Российской Федерации.

 

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