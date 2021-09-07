НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане мошенник обманул жителей на 12 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник через сайт объявлений "OLX", брал машины с российским учетом в аренду на сутки, после продавал их другим гражданам", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Мошенник аналогичным путем обманул 7 человек на сумму более 12 млн тенге.

Задержанный находится в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам. Участились факты, где объектом посягательств преступников является авто с учетом Российской Федерации.





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