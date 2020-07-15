В Нур-Султане мужчина нанес экс-супруге 8 ножевых ранений

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Об этом в социальных сетях написали представители фонда "НеМолчи". Основатель фонда Дина Смаилова обратилась к начальнику департамента полиции столицы генерал-майору Ержану Саденову, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Нур-Султане Козгамбаев Канат Кайратович, 1985 года рождения, совершил дерзкое похищение бывшей супруги. Он приехал к ней на работу, несколько раз требовал выйти; она, чувствуя неловкость перед сотрудниками, вышла на улицу, где он силой затолкал ее в машину и увез. По дороге на Карагандинской трассе, он начал ей наносить удары, она начала оказывать сопротивление и пыталась выбить окно машины! Он стал наносить ей ножевые удары, остановил машину, нанес ей 8 ножевых ранений, затем, увидев, что останавливаются другие машины, бросил ее на дороге и скрылся! Проезжие водители вызвали полицию и скорую помощь!" - написала Дина Смаилова.

Он добавила, что сейчас девушка дает показания в полиции. По словам Смаиловой, полицейские Алматинского департамента полиции увезли ее прямо из больницы, в медицинском больничном халате.

В то же время бывший супруг прямо в глаза тете девушки сообщил, что он ее племянницу убьет, если рядом с ней кто-то окажется!" - написала Дина Смаилова.

Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов прокомментировал произошедшее.

О событиях, изложенных в статье, нам известно. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24, части 1 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство). Проводятся следственные действия с участием потерпевшей. Подозреваемое лицо задержано в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. По доводам о непрофессиональных действиях сотрудников назначена проверка. Ход расследования уголовного дела мною взят на контроль", - написал глава столичной полиции.

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