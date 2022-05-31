В Нур-Султане осудили фальшивомонетчиков

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд приговорил Жомарта А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., Толеутая Б.Е. к 5 годам лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Отмечается, что фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе OLIMPBET.

"АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц! В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия. Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в пресс-службе.

