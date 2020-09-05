В Нур-Султане парень получил ножевое ранение в грудь от ранее судимого

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - 47-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение в грудь 18-летнему парню, передает Kazakhstan Today.

Направляясь домой в нетрезвом состоянии, мужчина встретил компанию молодых людей и в результате возникшего конфликта нанес одному из них колото-резаную рану", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Потерпевший, 18-летний парень, доставлен в больницу с диагнозом "колото-резаная рана грудной клетки слева".

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершение преступления задержан. Вещественное доказательство (нож) изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что ранее он судим за совершение тяжкого преступления. Ведется расследование.

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