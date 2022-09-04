В Нур-Султане произошло жестокое убийство женщины

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане найдено тело молодой женщины в подъезде одного из жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, в полицию поступило сообщение от жителя дома по улице Ауэзова, что на лестничной площадке лежит девушка в крови. По приезде на место происшествия полицейские обнаружили тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий в течение суток оперативниками столицы на территории Акмолинской области задержан 37-летний подозреваемый.
Установлено, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить множественные удары по телу потерпевшей. Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке", - сообщили в полиции.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование.