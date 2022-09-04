В Нур-Султане произошло жестокое убийство женщины

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Факт организации незаконного игорного заведения выявлен департаментом АФМ по Нур-Султану, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным АФМ, житель столицы с целью извлечения незаконной материальной выгоды в подвальном помещении одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, проводил азартные игры путем реализации и приобретения фишек за денежные средства.

Ведется досудебное расследование. Указанному гражданину грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Всего за 7 месяцев 2022 года АФМ пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них подпольных казино - 4. Из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге.



