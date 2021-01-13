В Нур-Султане работница обменного пункта дала отпор грабителю

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане неудавшаяся попытка разбойного нападения на пункт обмена валюты попала на видео, передает Kazakhstan Today.

О нападении в полицию по каналу 102 сообщила 39-летня работница обменного пункта. По ее словам, неизвестный, угрожая ножом, пытался проникнуть внутрь помещения, сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

В ходе проверки установлено, что в обменный пункт на левобережье ворвался молодой человек в медицинской маске, когда женщина открывала дверь. Угрожая ножом, он пытался завладеть денежными средствами. Однако женщина начала отбиваться и громко кричать", - рассказали в полиции.





Нападавший, боясь быть замеченным, после такого отпора сбежал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Алматы, который приехал в столицу в поисках легких денег.

Молодой человек тщательно готовился к совершению преступления, разрабатывая пути отхода. Он даже изменил форму бровей, сделав их сросшимися, а после сменил пальто на пуховик и изменил походку, пытаясь всячески запутать следы. Столичными полицейскими были составлены ориентировки с приметами подозреваемого и установлен район возможного проживания. При отработке съёмных квартир один из владельцев опознал подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.

При этом в полиции отметили, что за время розыска подозреваемый успел скрыться, выехав в Алматы. Несмотря на попытки замести следы, подозреваемый был задержан благодаря кропотливой работе оперативников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Нур-Султана.

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