В Нур-Султане сотрудник банка похитил 6 млн тенге с депозита пенсионера

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - С заявлением в полицию о пропаже денег с депозита обратился 71-летний житель столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина пришел в банк, чтобы снять свои деньги с депозита, и обнаружил, что на счету нет сбережений, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

Сотрудники отдела криминальной полиции УП района Есиль департамента полиции Нур-Султана установили, что к пропаже денег причастен сотрудник банка. Выяснилось, что сотрудник, имевший доступ к счетам, перевел 6 млн тенге потерпевшего на счет своего друга, а затем обналичил их. Деньги он успел потратить на свои нужды.

В отношении 23-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование по статье "Кража". Задержанный дал признательные показания. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.