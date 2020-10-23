В Нур-Султане выявлены притоны, где интим-услуги оказывали мужчины и несовершеннолетние

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента полиции Нур-Султана совместно со СПИД-центром с целью предотвращения и борьбы торговлей людьми проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению лиц, оказывающих интимные услуги, а также услуги боди массажа, передает Kazakhstan Today.

В квартирах и коттеджах установлены массажные СПА-салоны. Под прикрытием боди-массажа салоны оказывали интимные услуги, среди которых выявлялись лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, а также задержаны мужчины, оказывающие интимные услуги за 30 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В полиции также рассказали, что за совершение преступления предусмотренного статьей "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" УК РК была задержана женщина, которая "из корыстных побуждений свела клиента с девушкой легкого поведения за денежные вознаграждения за 8000 тенге".

Также, в рамках ОПМ "Стоп-трафик" задержана администратор сауны по улице Балкантау. Пользуясь своими полномочиями, она свела клиента с девушками, предоставляющими интим услуги за денежное вознаграждение в сумме 50 тыс. тенге", - проинформировали в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в полицию доставлено 69 девушек и 10 мужчин, предоставляющие услуги интима и боди массажа, 11 администраторов притонов и СПА-салонов.

Доставленные лица и владельцы, сдавшие в аренду квартиры и коттеджи, понесли наказание в виде штрафов", - добавили в полиции.

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