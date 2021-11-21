В Нур-Султане задержали мошенника лжеполицейского

НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции задержали 26-летнего уроженца ВКО, который на протяжении двух месяцев совершал хищения денежных средств, обманывая граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Противоправные действия он совершал, представляясь полицейским, сообщает пресс-служба ДП столицы.

К примеру, подозреваемый вымогал у жительницы столицы 300 тысяч тенге. Узнав, что женщина предоставляет интимные услуги, он по телефону угрожал ей административным арестом. Лжеполицейский убедил женщину перевести деньги на его счет.

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению еще трех эпизодов мошенничества. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания.