В Нур-Султане задержали находившегося в международном розыске иностранца

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Хулигана, находившегося в межгосударственном розыске, задержали в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения профилактического мероприятия "Правопорядок" полицейскими был задержан 29-летний гражданин Кыргызстана. Установлено, что мужчина без определенного места жительства в столицу приехал на заработки в 2019 году.

При проверке выяснилось, что иностранец находится в межгосударственном розыске по части 1 статьи 266 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. С ноября 2019 года мужчина скрывается от ареста за совершение хулиганства.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Всего с начала года в приемник-распределитель ДП Нур-Султана водворено около ста человек, из них 12 человек при проверке оказались в розыске.

С целью усиления борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности, на улицах, в общественных местах, а также соблюдения гражданами требований миграционного законодательства в период с 26 октября по 1 ноября на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

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