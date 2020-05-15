В Нур-Султане задержали организатора финансовой пирамиды "Реальные доходы 1" и "Реальные доходы 2"

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Столичными полицейскими задержана одна из организаторов финансовой пирамиды "Реальные доходы 1" и "Реальные доходы 2", передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело расследуется в отношении 45-летней женщины по подозрению в организации финансовой пирамиды. В период с мая 2019 года она руководила финансовой пирамидой и обманным путем завладела деньгами в особо крупном размере у граждан столицы и других регионов страны", - сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Как выяснилось, создав в мессенджере WhatsApp два чата ("Реальные доходы 1" и "Реальные доходы 2"), злоумышленница обещала вкладчикам возвратить деньги, потерянные в других бизнес-проектах. Внося денежные вклады в размере от 20 тыс. тенге и выше, люди надеялись в течение 15 дней получить доход в 100%.

В настоящее время с заявлением в полицию обратились более 40 пострадавших вкладчиков. В ходе досудебного расследования установлено, что от действий мошенницы пострадали более 300 человек, проживающих в разных регионах страны.

По данному факту проводится расследование по статье УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой", подозреваемая водворена в следственный изолятор. Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана (Бейбітшілік. 19) или позвонить на 102", - отмечает пресс-служба.

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