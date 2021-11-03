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В Нур-Султане задержали особо опасного преступника, находившегося в международном розыске

02.11.2021, 14:15 130600
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали особо опасного преступника, находившегося в международном розыске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

23 октября 2021 года, во время несения службы по охране общественного порядка в столичных парках районов Алматы и Байконур, дежурным по войсковым нарядам лейтенантом Айбеком Слямхановым была принята ориентировка от сотрудников полиции для задержания гражданина 1992 года рождения, находящегося в международном розыске", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Республики Казахстан.

 
По информации полиции, он скрывался от оперативной группы в Президентском парке города Нур-Султана и имел при себе оружие. 
 

Данную ориентировку офицер передал начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбаю и ближайшим войсковым нарядам. Около 16.30 войсковой наряд в составе начальника - рядового Мираса Мухтара и патрульных Ерсултана Акжола и Жандоса Кенбая заметил подходящего под описание человека, убегающего от сотрудников полиции", - рассказали в пресс-службе.

 
Гвардейцы направились в его сторону и произвели задержание с применением приемов рукопашного боя и специальных средств.
 
Как выяснилось позже, данный гражданин находился в международном розыске с июля текущего года по следующим статьям УК РК: 99 (Убийство) и 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
 

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В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду

03.11.2021, 16:36 28
ШЫМКЕНТ. 3 НОЯБРЯ – В Шымкенте директор одного из предприятий города осуждена за экономическую контрабанду сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу, следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
 

В последующем директор предприятия незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан. При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара".

 
В ведомстве отметили, что в ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился. Женщина приговорена к штрафу в размере 4,3 млн тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане был задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога.
 

Более 100 сельчан обманул сотрудник банка и его сообщница в Туркестанской области

03.11.2021, 15:53 3457
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - В Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили более 100 кредитов на сельчан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 миллионов тенге, получив сообщение от банка, она сразу же обратилась в полицию. 
 

Подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере задержали в Сайрамском районе. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК (мошенничество)".

 
Ранее сообщалось, что казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в Сети.
 

Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами

03.11.2021, 14:36 6238
Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами
Фото: liter.kz
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле об изнасиловании школьницы из Сарыагаша семнадцатью мужчинами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин", - сказал Тургумбаев.

 
Он добавил, что в отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято решение.
 
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Туркестанской области заявила об изнасиловали ее дочери 17 мужчинами в июне этого года.
 

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