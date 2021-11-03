НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали особо опасного преступника, находившегося в международном розыске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 октября 2021 года, во время несения службы по охране общественного порядка в столичных парках районов Алматы и Байконур, дежурным по войсковым нарядам лейтенантом Айбеком Слямхановым была принята ориентировка от сотрудников полиции для задержания гражданина 1992 года рождения, находящегося в международном розыске", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Республики Казахстан.
По информации полиции, он скрывался от оперативной группы в Президентском парке города Нур-Султана и имел при себе оружие.
Данную ориентировку офицер передал начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбаю и ближайшим войсковым нарядам. Около 16.30 войсковой наряд в составе начальника - рядового Мираса Мухтара и патрульных Ерсултана Акжола и Жандоса Кенбая заметил подходящего под описание человека, убегающего от сотрудников полиции", - рассказали в пресс-службе.
Гвардейцы направились в его сторону и произвели задержание с применением приемов рукопашного боя и специальных средств.
Как выяснилось позже, данный гражданин находился в международном розыске с июля текущего года по следующим статьям УК РК: 99 (Убийство) и 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).