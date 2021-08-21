В Нур-Султане задержали подозреваемого в подделке паспортов вакцинации

Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Подозреваемого в подделке паспортов вакцинации задержали полицейские Нур-Султана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Видео задержания опубликовано на сайте polisia.kz

В поле зрения полицейских попал молодой человек, обещавший изготовить документ любого вида. Он предлагал жителям столицы паспорт вакцинации в течение 20 дней. При этом заказчики должны были заплатить деньги заранее. Он обещал, что никаких проблем со сроком не будет. Мужчину задержали во время получения денег в размере 50 тыс. тенге рядом с местом его работы. Со слов 28-летнего подозреваемого, таким образом он решил подзаработать, учитывая актуальность паспортов вакцинации", - сообщили в столичном департаменте полиции.

По факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается количество обманутых граждан, обратившихся к мошеннику для получения поддельных паспортов вакцинации.





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