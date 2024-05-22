В Павлодаре изъяли мефедрон на 4,2 млрд тенге  

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело о сводничестве и незаконном хранении психотропных веществ.





В Алматы вынесен приговор организаторше сети элитных проституток. 25-летняя сутенерша была задержана в Алматы в июне прошлого года. Она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов.





По материалам суда обвиняемая в период с 2020 по 2023 год совместно со своими соучастником занималась сводничеством, предоставляя девушек для оказания интимных услуг, и получала за это проценты.





Также подсудимая обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере. В суде уточнили, что в мае 2023 года подсудимая была задержана с крупной партией мефедрона без цели сбыта.





Отмечается, что подсудимая свою вину признала частично, а ее подельник по сводничеству Т. свою вину не признал.





По решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года и 8 месяцев тюрьмы.





Напомним, обороты ее денежных средств за 2022 год составили свыше 209 млн тенге.





Девушкам она обещала перспективу найти "спонсоров", завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило $300, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", - рассказали в полиции.