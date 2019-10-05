В Павлодаре начали проверку действий полицейских, расследовавших изнасилование девушки в такси

Павлодар. 4 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре начали проверку действий сотрудников полиции, расследовавших изнасилование девушки в такси, передает Kazakhstan Today.

За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управлением собственной безопасности в отношении сотрудников ДП области проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Также, по информации ведомства, 1 октября потерпевшая девушка вместе с защитником была принята на личном приеме начальником ДП области, ход расследования взят на особый контроль. Расследование ведется по факту изнасилования и хищения имущества гражданки С

По делу дополнительно назначен ряд судебных экспертиз, результаты которых будут готовы в ближайшее время. Проверяются доводы подозреваемого М. и проводятся следственные действия с его участием. Избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, с учетом личности и тяжести содеянного", - отметили в полиции.

Кроме того, установлены близкие родственники подозреваемого, которые приходили к потерпевшей и просили забрать заявление. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия и будет дана юридическая оценка, заключили в пресс-службе.

Ранее на странице движения "Не молчи.kz" появилось сообщение о том, что в ночь на 2 июня 2019 года девушка возвращалась домой на такси, воспользовавшись сервисом inDriver.

Не доезжая до дома, он резко остановился, быстро залез на заднее сиденье и заблокировал все двери... Девушка сильно испугалась, начала просить о пощаде, сопротивляться от страха не было сил, мужчина намного крупнее ее. Все произошло быстро и неожиданно, за какие-то секунды он повалил ее, порвал белье и изнасиловал, несмотря на слезы и мольбы", - говорится в сообщении.

По информации "Не молчи.kz", после этого насильник вытолкнул девушку из машины, предварительно отобрав "Айфон-8" (стоимостью 280 000 тенге). Утром девушка вместе с подругой поехала в полицию, начались следственные действия, экспертизы.

До самого вечера она пробыла в полиции, рассказывала о случившемся не менее 8-9 раз разным следователям, оперативникам, экспертам. В этот же вечер 2 июня она через айклауд нашла свой вызов, сделала скриншот. Также через айклауд она заблокировала свой айфон. Когда он включил ее мобильник, телефон заблокировался и сразу определил местоположение. Девушка тут же позвонила в полицию передала все данные, благодаря этому смогли задержать подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на очной ставке подозреваемый от всего отказывался, а потом стал просить прощения. На следующий день он позвонил девушке и попросил о встрече, на которой предложил 100 тыс. тенге за "моральный ущерб". Беседу, где он не отрицал содеянного, девушка со своей подругой записали на телефон. Несмотря на имеющееся признание, следователь позже закрыл дело.

Далее кто-то дал родственникам насильника домашний адрес жертвы и место ее работы, после чего к ней начали приходить незнакомые люди, предлагали деньги, просили забрать заявление и даже угрожали. При этом следователь не брал трубку, не отвечал на вопросы и не выполнил всех необходимых действий, в частности, не изъял одежду девушки для экспертизы. В уголовном деле грабеж вообще не был указан. Дело было закрыто после очной ставки, на котором подозреваемый заявил о том, что секс был между ними по взаимному согласию.

Отметим также, что произошедшее преступление прокомментировали в компании inDriver, где заявили о готовности оказать полное содействие следствию.

Мы надеемся, что преступник будет наказан по всей строгости закона и готовы со своей стороны оказать всяческое содействие в расследовании данного преступления. Также мы готовы оказать девушке помощь из средств Фонда Индрайвера", - заявили в компании.

При этом сообщается, что компания не получала сообщений об инциденте и запросов от правоохранительных органов. Хотя в случае предоставления скриншота для поиска заказа в системе можно было в кратчайшие сроки идентифицировать водителя.

Хотим напомнить, что в сервисе inDriver работает круглосуточная служба поддержки, в приложении есть тревожная кнопка для быстрого вызова полиции, а также возможность во время поездки поделиться с родными или друзьями геометкой авто и данными водителя", - проинформировали также в компании.

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