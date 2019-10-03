В Павлодаре таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки

Павлодар. 2 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре водитель такси подозревается в изнасиловании пассажирки, передает Kazakhstan Today.

Поездка домой на такси изначально не вызывала у Анастасии никаких опасений. Спустя несколько минут водитель остановил авто в какой-то глуши, открыл пассажирскую дверь и набросился на пассажирку, сообщил Первый канал "Евразия"

Я его отталкивала, плакала и говорила: "Не надо, пожалуйста". Но ему было все равно. Он агрессивно действовал. Потом он вышел из машины, меня вытянул за руку, я упала," - рассказала пострадавшая.

Девушка кое-как добралась до дома. Обратилась в полицию за помощью, но в ответ, по словам Анастасии, получила лишь упреки и косые взгляды. Следователь долгое время топтался на месте, не продвигая дело даже после предоставленных улик. На видеозаписи сам подозреваемый, предлагавший забрать заявление, признается в содеянном и просит не ломать ему жизнь. Но полицейским этого показалось мало.

Они у меня спрашивали: "Вы не примирились со сторонами?" Я сказала, нет, что не буду примиряться. Тем более после слов, когда он мне сказал: "Ну что вы, вы же все равно не девственницей были," - добавила Анастасия, которая работает врачом в одной из павлодарских больниц.

По ее словам, сейчас ее преследуют родственники того самого таксиста и просят простить его. Караулят в подъезде и приходят на работу, угрожая рассказать о случившемся коллегам и пациентам. Уголовное дело даже закрывали, но после обращения в прокуратуру ему снова дали ход.

Подозреваемый задержан. Избрана мера пресечения "подписка о невыезде". Назначены экспертизы. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация не подлежит разглашению", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.

Телеканал отмечает, что, если вина водителя такси будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, по поручению президента РК в Казахстане ужесточат наказание за такие преступления, как сексуальное насилие, педофилия, распространение наркотиков, торговля людьми, бытовое насилие против женщин и тяжкие преступления против личности, в особенности против детей. В частности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведут в категорию тяжких преступлений; за изнасилование лишение свободы увеличат до 8 лет; за насильственные действия сексуального характера лишение свободы увеличат до 8 лет; срок наказания за изнасилование двух и более несовершеннолетних увеличат до 20 лет лишения свободы; срок наказания за насильственные действия сексуального характера двух и более несовершеннолетних увеличат до 20 лет лишения свободы; срок административного надзора лицам, отбывшим наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличат до 5 лет.

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