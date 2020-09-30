В Павлодаре оштрафован полицейский, посоветовавший дать взятку

Павлодар. 29 сентября. Kazakhstan Today - 34-летний страж порядка занимал должность заместителя начальника отдела криминальной полиции управления полиции Павлодара, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , майор полиции пообещал сводной сестре подозреваемого в изнасиловании, что за 250 тысяч тенге тот избежит содержания в ИВС. Такая сумма якобы необходима для передачи сотрудникам следственного подразделения центрального отдела полиции Павлодара.

Однако 13 мая 2020 года подозреваемый в изнасиловании был задержан. Мужчина сообщил об этом сестре. В тот же день женщина написала заявление в региональный департамент по противодействию коррупции - антикоррупционную службу, прося привлечь майора полиции к уголовной ответственности и вернуть ей ее 250 тысяч тенге.

13 мая 2020 года, зная, что подозреваемый в изнасиловании задержан и водворен в ИВС, в целях предупреждения возможной жалобы на него со стороны потерпевшей, майор полиции встретился с женщиной. В салоне своей машины он вернул ей 250 тысяч тенге. Непосредственно после возвращения похищенных денег полицейский был задержан сотрудниками антикоррупционной службы по Павлодарской области", - сообщила судья суда №2 Жанар Турлубаева.

Вина подсудимого доказана, в том числе показаниями потерпевшей, материалами негласных следственных действий, рядом экспертиз.

Учитывая, что майор полиции ранее не был судим, полностью признал свою вину в совершении мошенничества, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении троих малолетних детей, один из которых инвалид детства, суд вынес ему приговор - штраф в 22-кратном размере суммы взятки - 5,5 млн тенге. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, а также специального звания майор полиции.

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