В Павлодаре осуждены руководитель и завскладом "Когамдык келисим"

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Майского района установили и задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась директор одной из школ Майского района, которая, как выяснилось, и оформила на сельчанку кредит.

ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Директор школы в Павлодарской области задержана по подозрению в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснил задержанный, марихуану он самостоятельно собрал в конце июля и планировал перевезти железнодорожным транспортом в Караганду.

По его словам, вес изъятых наркотиков по действующему законодательству относится к особо крупному размеру.

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Житель Туркестанской области, попавший в трудовое рабство к фермеру-полицейскому, покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам супруги пастуха, многодетной семье приходилось брать продукты в долг в магазине по соседству. Хозяйка магазина предложила отработать долг на животноводческой ферме ее брата - местного майора полиции, сообщает Первый канал "Евразия"

"Он меня избивает и мучает, я уже устал", - говорил мой муж. Тогда я ему сказала, что осталось всего 10 дней. Я обещала приезжать к нему и навещать. А после стало известно, что потерялась овца, потом вторая, третья. Уже заканчивался сентябрь, а ему нужен был человек. Вот он и держал его как раба", - рассказала супруга погибшего Нурбиби Садыкова.

Мать погибшего утверждает, что ее сын неоднократно сбегал с фермы, но сотрудник его находил и возвращал.

Хозяин приходил к нам домой в полицейской форме. До этого он мне звонил и говорил, мол, ваш сын подписал договор. Говорил: "Найдите мне его. Если не найдете, я заберу вас и вашего младшего сына". Тогда я ему сказала, что он не имеет права трогать меня или моих детей", - сказала мать погибшего Аягоз Бердалиева.

О смерти сына сообщил сам майор полиции, но родные не верят, что мужчина сам наложил на себя руки - на теле слишком много побоев.

Ситуацию прокомментировал работодатель погибшего.

Все было в рамках закона. Имеются все расписки, когда он получал зарплату, какого числа и сколько получил денег, со словами благодарности и что у него нет претензий. Все это есть на видео. Но со своей женой он часто ссорился", - пояснил майор полиции Еркасын Еркинбайулы.

В областном департаменте полиции сообщили, что управлением собственной безопасности начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Назначены необходимые экспертизы.







