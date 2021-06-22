В Павлодаре расследуют жалобу подозреваемой в уголовном преступлении об изнасиловании ее сотрудником полиции

ПАВЛОДАР. 21 ИЮНЯ - Павлодарские полицейские начали расследование жалобы подозреваемой по уголовному делу, которую, по ее словам, изнасиловал один из сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту управлением собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области проводится досудебное расследование по статье 120 (Изнасилование) и 362 (Превышение власти или должностных полномочий) УК Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области ИА Sputnik Казахстан .

В ведомстве уточнили, что если изнасилование совершено лицом при выполнении служебных обязанностей, то виновного ждет лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

За превышение власти или должностных полномочий грозит штраф в размере до 3 тысяч МРП (8,7 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в СМИ появилась информация, что павлодарская правозащитница Елена Семенова сообщила, что после следственных действий девушку, подозреваемую в уголовном преступлении, ночью привезли на съемную квартиру, где находились четыре сотрудника полиции.

Один из них, старший по званию, сначала лег рядом с ней, чтобы она "не сбежала", а потом изнасиловал. Эту историю девушка изложила письменно. Произошла она, по ее словам, 17 февраля этого года", - пишет издание.

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