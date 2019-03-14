В Павлодаре вынесли приговор фигурантам дела о лжепенсионерах

Павлодар. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Павлодаре вынесли приговор 32 фигурантам дела о незаконном оформлении пенсий, передает Kazakhstan Today.





В cуде №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении работников ГЦВП, лжепенсионеров и лиц, имеющих более пяти детей, в общей сложности 32 человека, обвиняемых по пункту 3 части 4 статьи 361, частям 3, 4, 5 статьи 28 - пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК (Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекших существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересам общества или государства, повлекших тяжкие последствия; Организация и пособничество в мошенничестве, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщила пресс-служба горсуда.





Как следует из материалов дела, виновные на протяжении длительного времени, используя свои должностные полномочия, незаконно оформляли пенсионные выплаты и пособия якобы многодетным женщинам и жителям Павлодарской области, фактически не достигшим пенсионного возраста и не имеющим пяти и более детей.





В ходе судебного разбирательства 12 человек по преступлениям средней тяжести были освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной и деятельным раскаянием подсудимых.





Суд не установил в действиях подсудимых отягчающих обстоятельств. Все они полностью признали вину и раскаялись, содействовали следствию, частично возместили причиненный материальный ущерб. Многие достигли пенсионного или предпенсионного возраста. В связи с этим суд счел возможным применить к ним наказание в виде ограничения свободы.





Приговором суда №2 чиновницы признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361, частям 3, 5 статьи 28 - пункту 1 части 3 статьи 190 УК, и им назначено ограничение свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Еще одна пособница признана виновной по частям 4, 5 статьи 28 - пункту 1 части 3 статьи 190 УК, ей назначено ограничение свободы сроком на 4 года.





Двое признаны виновными по частям 4, 5 статьи 28 - пункту 1 части 3 статьи 190, их приговорили к ограничению свободы на 3 года 6 месяцев.





Четверым назначено наказание по пункту 1 части 3 статьи 190 в виде ограничения свободы сроком на 3 года, а остальным 11 подсудимым по пункту 1 части 2 статьи 190 назначено ограничение свободы сроком на 2 года.





Как указали в пресс-службе суда, приговор еще не вступил в законную силу.





Напомним, в июле 2018 года департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя областного департамента "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" (ГЦВП) Лукашовой, начальника отдела департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Павлодарской области Смагуловой и других лиц, занимавшихся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.





Вышеуказанных лиц обвинили в том, что они с 2005 года на системной основе за денежное вознаграждение в сумме от 300 тыс. до 1 млн тенге незаконно оформляли пенсионные выплаты жителям Павлодарской области, фактически не достигшим пенсионного возраста.





Было установлено более 50 "лжепенсионеров", а ущерб государству составил около 120 млн тенге. Пенсия им назначалась на основании поддельных документов, в том числе архивных справок, свидетельствующих о проживании в зоне ядерного полигона, и документов о рождении ребенка - для многодетных матерей".





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