В Павлодаре задержан наркокурьер с крупной партией синтетических наркотиков

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При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины были обнаружены "кристаллические вещества" массой более 700 граммов. Позже из тайника извлекли еще 390 граммов наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения "a-PVP" общей массой более 1 килограмма", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.
По данным Polisia.kz, подозреваемый получал крупные партии наркотиков, после чего расфасовывал вещества в тайники-закладки.
В полиции уточнили, что 1 килограмм изъятых наркотиков - это более 5 тысяч разовых доз.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.