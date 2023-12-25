24.12.2023, 09:57 15771
В Павлодарской области охотники без лицензии застрелили двух косуль
Авто водворено на штрафстоянку, туши косуль и оружие изъяты
Фото: instagram.com/pavlodar_inspektsiya
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Павлодар. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 декабря, в ходе рейда госинспекторы Павлодарской ОТИ лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские на автодороге Атамекен - Русская Поляна остановили Mitsubishi Pajero, сообщает Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.
При досмотре в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш предположительно сибирской косули. Из них только на четыре косули имелись лицензии.
По данному факту департаментом полиции Павлодарской области возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК. Авто водворено на штрафстоянку, туши косуль и оружие изъяты. Ведутся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области охотники отстрелили четырех косуль, имея лицензию только на одну.
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23.12.2023, 13:29 31181
Задолжавший государству 720 млн тенге казахстанец экстрадирован из Камеруна
Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан и почетного консула Республики Казахстан в Камеруне из названной африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Как рассказали прокуроры, экстрадированный казахстанец подозревается в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счетов-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В июне этого года он был задержан на территории Республики Камерун. Генпрокуратура РК направила запрос о его выдаче. Камерунская сторона удовлетворила запрос, несмотря на отсутствие договора о выдаче между двумя странами.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Ранее из Германии экстрадированы участники ОПГ, которых подозревают в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.
23.12.2023, 10:59 33326
В Шымкенте разыскивают подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, разыскивает полиция Шымкента.
Тело новорожденного малыша было обнаружено в одном из многоэтажных домов на территории микрорайона Нурсат города Шымкента, сообщает издание Otyrar.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 100 УК РК (Убийство). Полиция ищет мать ребенка.
Ранее широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты. Волонтеры рассказали, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
23.12.2023, 09:18 34421
Cудимый за тяжкие преступления казахстанец пытался присоединиться к террористам в Сирии
Фото: КНБ РК
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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря 2023 года в аэропорту города Алматы при попытке вылета из страны КНБ задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры, сообщили в пресс-службе комитета.
По информации КНБ, задержанный ранее был судим за кражу, изнасилование и убийство.
После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок.
Он также подозревается в финансировании террористической деятельности.
Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму".
Напомним, религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Алматинской области.
21.12.2023, 20:14 60276
В Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Ель"
Создано более пятисот мобильных групп
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Ель", направленное на выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных деревьев, сообщает Polisia.kz.
На сегодня создано более пятисот мобильных групп, в том числе совместных с природоохранными органами, которыми проводятся рейды на рынках и в других местах.
В Алматинской области сотрудники полиции выявили факт перевозки деревьев объемом около 3,5 кубометра.
Возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников), подозреваемый задержан.
Напомним, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев или кустарников предусмотрена ответственность в зависимости от суммы причиненного ущерба. По уголовным правонарушениям налагается наказание в виде штрафа до 160 МРП либо лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. За совершение административного правонарушения будет налагаться штраф для физических лиц в размере 50 МРП, для субъектов предпринимательства - от 150 до 500 МРП.
Сообщать о незаконной вырубке елок просит казахстанцев МВД.
21.12.2023, 10:41 67531
Осужден бывший замдиректора филиала Аграрной кредитной корпорации в Актобе
Он приговорен к пяти годам лишения свободы
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Актобе. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация" по факту мошеннических действий.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, он приговорен к пяти годам лишения свободы.
В ходе досудебного расследования было установлено, что глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбага" на приобретение 277 голов импортного племенного маточного поголовья КРС. Заемщику были выделены кредитные средства в сумме 90 млн тенге. После чего осужденный путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, крестьянское хозяйство перечислило на расчетный счет 90 млн тенге, однако данные денежные средства были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях.
20.12.2023, 11:34 88911
Ущерб почти 50 млн тенге: организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы
Гражданам предлагали внести деньги в финпирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Атырау, организовавших финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда руководители потребительского кооператива QazHome признаны виновными, им назначено наказание по шесть лет лишения свободы каждому", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге.
Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом", - добавили в агентстве.
Ранее в Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical.
20.12.2023, 09:22 91481
Дело Сатыбалдыулы: Антикор в декабре вернул из-за рубежа $120 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе ведомства.
Только в декабре текущего года в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств К. Сатыбалдыулы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге", - проинформировали в Антикоре.
Отмечается, что указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.
Таким образом, всего Антикоррупционной службой за последние 2 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Антикоре, в их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.
Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается", - отметили в ведомстве.
19.12.2023, 21:09 97921
В Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
В сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), стала руководителем ее структурного подразделения в Астане. Далее она под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода незаконно привлекала деньги вкладчиков в особо крупном размере.
Работа финпирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших средства позже, в пользу тех, кто вложил деньги ранее.
В результате деятельности С. 77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге.
Приговором суда С. признана виновной и осуждена к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в начале ноябре АФМ завершило расследование в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге. Дело направлено в суд.
За последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тысяч граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге.
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