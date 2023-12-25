В Павлодарской области охотники без лицензии застрелили двух косуль

Фото: instagram.com/pavlodar_inspektsiya

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Павлодар. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 декабря, в ходе рейда госинспекторы Павлодарской ОТИ лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские на автодороге Атамекен - Русская Поляна остановили Mitsubishi Pajero, сообщает Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.





При досмотре в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш предположительно сибирской косули. Из них только на четыре косули имелись лицензии.





По данному факту департаментом полиции Павлодарской области возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК. Авто водворено на штрафстоянку, туши косуль и оружие изъяты. Ведутся следственные мероприятия.



