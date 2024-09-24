В Павлодарской области подросток пострадал в результате конфликта со сверстниками
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Павлодар. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кенжеколь Павлодарской области подросток получил телесные повреждения в результате конфликта со сверстниками, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. С законными представителями и детьми проведена профилактическая беседа", - проинформировали в пресс-службе.
В управлении также отметили, что участились факты конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних.
Нередко данные конфликтные ситуации перерастают в массовые драки, разборки. В таких случаях несовершеннолетние дети могут стать как объектами, так и субъектами преступлений. В этой связи просим обратить особое внимание на организацию занятости детей и подростков во внеурочное время, уделять особое внимание, с кем общается и дружит ваш ребенок", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".