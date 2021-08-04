В Павлодарской области полицейского обвинили в изнасиловании

ПАВЛОДАР. 3 АВГУСТА - Огласку инциденту с участием майора из Экибастуза предала правозащитница Елена Семёнова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Семёновой, 22-летнюю девушку задержали зимой этого года по подозрению в распространении наркотиков. Сотрудники провели личный обыск, а затем повезли ее на следственные мероприятия. После этого задержанную привезли на съемную квартиру, где, используя угрозы и шантаж, ее изнасиловали. Досудебное расследование еще продолжается. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, сообщает "Хабар 24".
По данному факту продолжается проведение досудебного расследования по статье 120 УК РК. По делу назначены необходимые экспертизы дополнительные. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ряд руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.
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