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В Павлодарской области сельчане обвиняют участкового в избиении нескольких человек

08.02.2022, 18:43 35126
В Павлодарской области сельчане обвиняют участкового в избиении нескольких человек
Фото: polisia.kz
ПАВЛОДАР. 8 ФЕВРАЛЯ - В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как люди пытаются остановить полицейскую "Ниву", едва не сбившую их, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очевидцы утверждают, что участковый села Акжол Актогайского района 5 февраля 2022 года избил односельчан и жену. А также передвигался на служебном автомобиле в нетрезвом состоянии и чуть не совершил наезд на жителей, которые пытались его остановить", - говорится в комментарии к видео.

 
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту УСБ ДП Павлодарской области проводится служебное расследование.
 
 

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В Нур-Султане задержали подозреваемого в краже биткоинов на 130 млн тенге

08.02.2022, 20:11 26951
В Нур-Султане задержали подозреваемого в краже биткоинов на 130 млн тенге
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане задержали подозреваемого в хищении биткоинов на сумму 130 млн тенге, сообщили в столичном департаменте полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел биткоинами на сумму 130 млн тенге, проинформировали в ДП столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый 37-летний житель столицы, который обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку и в течение 3 месяцев похищал биткоины. В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в столичном департаменте полиции.

 
По факту мошенничества было начато досудебное расследование по 190 статье УК РК (мошенничество в особо крупном размере), уточнили в полиции.
 
Сообщается, что за последние 3 года мошенничества, связанные с криптовалютой и заработком на онлайн-биржах, возросли в 10 раз. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями миллионов тенге.

В сети Интернет существует множество интернет-ресурсов, на которых лжеброкеры предоставляют свои услуги по раскрутке денег на онлайн-биржах. В связи с чем в полиции убедительно рекомендуют гражданам внимательно относиться к предложениям заработать на бирже. В первую очередь необходимо проверить, есть ли у дилера лицензия и другие разрешительные документы, предупредили в столичном ДП.
 

В Алматы у мародера изъяли два нарезных карабина

08.02.2022, 19:47 30626
В Алматы у мародера изъяли два нарезных карабина
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - За кражу оружия задержан охранник одного из предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
42-летний уроженец Алматинской области ранее уже был судим за имущественное преступление, сообщает Polisia.kz
 
Его задержали по месту проживания в Турксибском районе. При обыске изъято два нарезных карабина разных моделей, калибра 300 мм и 5,6 мм., а также гладкоствольное ружье 410 калибра. 
 

В ходе следствия установлено, что все эти вещи задержанный похитил 5 января при нападении на оружейный магазин, расположенный в нашем районе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Его личность проверяется на причастность к другим преступлениям", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полиции города Есен Искаков.

 

Группу вооруженных боевиков задержали в Алматы

08.02.2022, 16:56 42616
Группу вооруженных боевиков задержали в Алматы
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 7 февраля текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержана группа лиц, подозреваемых в совершении нападений на административные здания государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе обысков у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 158 патронов к нему, 1 выстрел и 3 снаряда к ручному противотанковому гранатомету, 2 гранаты, обрез охотничьего ружья и электрошокер", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

 
Один из задержанных лиц ранее судим за совершение убийства, разбоя и кражи.
 
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Алматы, в районе телевизионной башни "Кок-Тобе", обнаружены два гладкоствольных ружья.   
 

Охотничье оружие обнаружено возле телевышки Кок-Тобе в Алматы

08.02.2022, 15:43 45851
Охотничье оружие обнаружено возле телевышки Кок-Тобе в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Алматы, в районе телевизионной башни "Кок-Тобе" специально обученной собакой обнаружены два гладкоствольных ружья, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на судебно-баллистическую экспертизу, с целью установления происхождения и принадлежности оружия. Не исключено, что оно могло быть похищенным в ходе массовых беспорядков и использовано в преступных целях", - уточнил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев, сообщает Polisia.kz

 
В полиции напомнили, что гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если не будет установлено их участие в совершении преступлений.


Ранее сообщалось, что в Алматы с 7 февраля проводится операция "Кару" по изъятию незаконно хранящегося оружия. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. 
 

В Алматы задержаны подозреваемые, раздававшие арматуру участникам январских беспорядков

08.02.2022, 12:29 52836
В Алматы задержаны подозреваемые, раздававшие арматуру участникам январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержаны раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет, сообщает Polisia.kz.
 

Установлено, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне "Шанырак" с помощью болгарки заготавливали отрезки металлической арматуры (70 сантиметров), а на следующий день раздавали участникам массовых беспорядков", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков. 

 
По его словам, участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждения силовикам.
 

К слову, этот процесс случайные очевидцы сняли на камеру своего сотового телефона. На видео люди из кузова Газели "отпускают" металлические прутья. Действо происходило по проспекту Толе би в восточном направлении", - уточнилк Абильбеков.

 
Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках согласно части 2 статьи 272 УК РК (Массовые беспорядки), они взяты под стражу.

 

Привлекать звезд к уголовной ответственности за рекламу финпирамид предлагают в Казахстане

08.02.2022, 10:12 59176
Привлекать звезд к уголовной ответственности за рекламу финпирамид предлагают в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид предлагает Министерство внутренних дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Зачастую вложить деньги и приумножить накопления, ничего не делая, призывают известные казахстанские блогеры, актеры, певцы и спортсмены. Потом, уже в полиции, пострадавшие объясняют, что потеряли бдительность и свои миллионы в том числе из-за таких убедительных рекомендаций. Но сейчас за рекламу финпирамид звездам ничего не грозит, сообщает телеканал КТК.
 

Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, четыре квартиры, пять земельных участков, 31 частный дом. Дело - в суде. Эффективным средством, по нашему мнению, должна явиться криминализация состава преступления, связанного с рекламой, рекламной деятельностью финансовых пирамид и установление за это уголовной ответственности. Соответствующее предложение мы направили в Генеральную прокуратуру", - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. 


Напомним, в прошлом году более 31 тысячи граждан РК стали жертвами финансовых пирамид. Доверчивые вкладчики потеряли более 54 млрд тенге.
 

В Петропавловске чиновницу осудили за продажу бесплатного жилья сиротам и инвалидам

08.02.2022, 09:17 61661
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ФЕВРАЛЯ - Директор центра занятости Петропавловска продавала арендное жилье сиротам, инвалидам, многодетным и неполным семьям, тогда как комнаты по госпрограммам должны были предоставлять бесплатно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным телеканала "Астана", чиновницу приговорили к восьми годам тюрьмы, а двух ее соучастников - к семи годам. 
 
Сотни горожан стояли в единой очереди. Чтобы получить квартиру на пять лет, им нужно было трудоустроиться через центр занятости и открыть жилищный счет в банке. Из материалов дела стало известно, что директор через своих пособников предоставляла список документов для получения арендного жилья и через них же озвучивала стоимость "услуги". Следствие выявило 10 эпизодов получения взятки, а это более 5 млн тенге, говорится в сюжете. 
 

От 500 до 600 тысяч тенге за одну квартиру. Желающие получить жилье передавали взятку соучастникам преступления с целью ускорения процесса и за положительный результат. А соучастники передавали денежные средства директору центра занятости. Сама директор осуждена к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах", - сообщила судья Петропавловского городского суда Сауле Литфуллина.

 

В Алматы обнаружили два схрона боеприпасов

07.02.2022, 20:23 79296
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ -20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружены во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы. Второй тайник найден в Алатауском районе, на пустыре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полиэтиленовый пакет с 40 патронами от пистолета системы "Макаров" спрятали в корнях поваленного дерева, сообщает Polisia.kz
 

Найденные боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января этого года. Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования в территориальных управлениях полиции по статье 287 УК РК. Обнаруженные боеприпасы приобщены к материалам уголовных дел. Проводится работа по установлению инициаторов схронов", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 

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