В Петропавловске блогера осудили на 5 лет за вымогательство и нападение на полицейских

Петропавловск. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Петропавловске блогера осудили на 5 лет за вымогательство и сопротивление полиции, передает Kazakhstan Today.

По информации Петропавловского городского суда, 1 июня 2019 года, около 23.45, К.О. Тимичев был доставлен сотрудниками полиции в отделение временной адаптации и детоксикации для проведения медицинского освидетельствования. Там он вступил в словесный конфликт с медперсоналом, для разрешения конфликта в Центр прибыли сотрудники полиции.

Тимичев применил насилие к одному из сотрудников полиции и оказал активное сопротивление остальным полицейским", - отметили в суде.





Он потребовал ежедневной передачи ему денежных средств в размере 200 тенге с каждого автобуса, находящегося на маршруте, взамен пообещав не препятствовать их деятельности, связанной с пассажирскими перевозками. 12 июля при повторной передаче денежных средств в сумме 286 000 тенге К.О. Тимичев был задержан сотрудниками полиции", - проинформировали в суде.

Приговором Петропавловского городского суда от 20 февраля 2020 года Тимичев признан виновным в вымогательстве, совершенном неоднократно, а также в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, то есть по части 2 статьи 194, части 1 статьи 378, части 1 статьи 380 УК РК. По совокупности уголовных правонарушений окончательно приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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