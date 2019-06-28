Блогер из Петропавловска предлагал владельцам автобусов платить за свое молчание

Петропавловск. 27 июня. Kazakhstan Today - Блогера из Петропавловска подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя, передает Kazakhstan Today.

В департамент полиции Северо-Казахстанской области обратился предприниматель, заявивший о факте вымогательства со стороны 38-летнего горожанина. Как выяснилось, последний размещал на своей странице в соцсети сообщения о выявленных им недостатках на городских автобусных маршрутах.

Грязь в салоне, курящий водитель - любой недостаток служил поводом для очередного размещения в Интернете. Видеозаписями осмотра автобусов пестрили аккаунты местных соцсетей. Однако вскоре борьба за права пассажиров сменилась вымогательством. По заявлению потерпевшего, "блогер" прямо сообщил владельцам "облюбованных" им маршрутов, что за определённое вознаграждение готов отказаться от своей разоблачительной деятельности. Ставка была 200 тенге с каждого автобуса. Один из предпринимателей перевел денежные средства на счет предприимчивого горожанина. При передаче 286 тыс. тенге от другого предпринимателя подозреваемый был задержан", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По словам начальника Следственного управления ДП СКО полковника полиции Кайрата Касымбекова, подозреваемый - житель Петропавловска, 1981 года рождения. Ранее неоднократно судим за имущественные преступления и преступления против личности.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК (Вымогательство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полиция уточняет круг потерпевших и сумму причинённого ущерба.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства