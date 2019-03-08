Следователь ДГД Алматы вымогал у бизнесмена взятку в $13,5 тыс.

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Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Следователь департамента государственных доходов Алматы вымогал у бизнесмена взятку в $13,5 тыс., передает Kazakhstan Today.

Комитетом национальной безопасности РК в 2018-2019 годах выявлены и пресечены факты вымогательств крупных взяток должностными лицами ДГД Алматы по резонансным уголовным делам. В 2018 году осуждены сотрудники ДГД Алматы И. Нургасымов и К. Кожабеков, задержанные КНБ с поличным при получении взятки в $15 тыс. от руководителя одной из коммерческих структур гражданина РК А, сообщила пресс-служба ведомства.

В конце 2018 года уже другой офицер ДГД Алматы, несмотря на вынесенный приговор в отношении своих коллег, вновь потребовал взятку от потерпевшего А. Так, старший следователь по особо важным делам ДГД Алматы Б. Есембаев, угрожая привлечением к уголовной ответственности, на неоднократных встречах вымогал у А. $13,5 тыс.", - отметили в КНБ.

Есембаев был задержан при получении незаконного денежного вознаграждения и полностью изобличен в ходе расследования. Учитывая признание вины и чистосердечное раскаяние, Алмалинский районный суд Алматы приговорил его к двум годам семи месяцам лишения свободы.

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