В Петропавловске хакер снимал деньги с чужих банковских карт

Петропавловск. 23 октября. Kazakhstan Today - В Петропавловске хакер с помощью созданной им программы снимал деньги с чужих банковских карт, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления криминальной полиции ДВД СКО задержали 30-летнего горожанина, который подозревается в совершении интернет-краж и использовании вредоносных компьютерных программ, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

"Он создал специальную программу, с помощью которой снимал деньги у пользователей банковских карт. Некоторые пользователи и не подозревали, что с их счетов происходит снятие денежных средств. Суммы были разные - от тысячи до 100 тыс. тенге. На сегодня установлено, что на счету хакера 14 обманутых человек. Полицейские не исключают, что это не весь список пострадавших, поэтому ведётся работа по установлению полного круга потерпевших и уточнению суммы ущерба", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, житель Петропавловска стал жертвой еще одного мошенника, который снял с его счета более 6 млн тенге.

"Все началось с того, что неизвестные позвонили по объявлению о продаже автомобиля и предложили скинуть предоплату на карточку продавца. Для этого они попросили номер карточки, а затем код, который пришел на номер телефона владельца карточки. Этих данных мошеннику было достаточно, чтобы со счета горожанина снять крупную сумму денег. По такой же схеме мошенники обманули еще одного петропавловца, также продававшего автомашину", - рассказали в полиции.

В этой связи полицейские настоятельно рекомендуют, никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никому своих персональных данных и другой конфиденциальной информации: пин-код банковской карты, номер счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях, а также коды, расположенные на обратной стороне банкоматовской карты.

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