В Петропавловске мужчина украл 4 млн тенге

Петропавловск. 24 июля. Kazakhstan Today - В Петропавловске полицейский по горячим следам задержал грабителя, похитившего более 4 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

22 июля вблизи торгового дома "Корона" грабитель, вырвав у жительницы Петропавловска пакет с деньгами, бросился бежать через дворы. Крики о помощи растерянной женщины услышали сотрудники патрулировавшего экипажа городского батальона патрульной полиции.

Инспектор службы Аскар Татанов бросился бежать за грабителем, пытавшимся скрыться через дворы. Увидев погоню, злоумышленник бросил пакет и попытался скрыться. Однако сотрудник полиции догнал его и передал прибывшей следственно-оперативной группе. Пакет, в котором находилось более 4 миллионов тенге, сразу был возвращен хозяйке.

- Я очень растерялась. Когда все это случилось, я побежала за всеми. Потом думаю, надо же звонить в полицию. Побежала обратно. Женщины помогли с моего телефона позвонить в полицию. Спасибо полицейским за их работу, - поблагодарила горожанка, отметив слаженность и оперативность сотрудников правопорядка.

По факту грабежа проводится досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК. Установлено, что задержанный неоднократно ранее судим. В настоящее время 34-летний житель Петропавловска водворен в изолятор временного содержания.

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