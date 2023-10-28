В Петропавловске подросток совершил вооруженное нападение в детской больнице

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Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего депутата гормаслихата Актобе Санию Муратову взяли под административный арест на 15 суток за вождение в нетрезвом виде.





Во исполнение постановления административного суда от 26 октября текущего года Сания Муратова помещена в специальный приемник для административно задержанных УП Актобе на 15 суток. Другая информация разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.





В отношении экс-депутата составлен протокол и вынесено судебное постановление по статьям 596 "Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона" и статье 608 КоАП РК "Вождение транспортного средства в нетрезвом виде".





Напомним, депутат гормаслихата Актобе Сания Муратова попалась пьяной за рулем "Лексуса".





Суд признал Муратову виновной и назначил 15 суток ареста. Ее лишат водительских прав на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщал ранее портал "Мой город".





По его информации, Сания Муратова состояла в постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию и делам молодежи. После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий. Муратова также руководит фитнес-центром.