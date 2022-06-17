В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя

ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ИЮНЯ - Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель города Петропавловска в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогат. В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8000 единиц алкогольной продукции с признаками подделки учётно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата", - проинформировали в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны", - отметили в пресс-службе.