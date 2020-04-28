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В подъезде жилого дома в Таразе обнаружено тело мужчины

27.04.2020, 08:26 9235
В подъезде жилого дома в Таразе обнаружено тело мужчины
Тараз. 27 апреля. Kazakhstan Today - В подъезде жилого дома в Таразе обнаружено тело 50-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.
 
26 апреля, около 10.00, в подъезде дома одного из микрорайонов областного центра был обнаружен человек, лежавший без сознания, сообщает Polisia.kz
 
Полиция выяснила, что 50-летний мужчина скончался от ножевого ранения. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции УП города Тараза установили 45-летнего подозреваемого, ранее судимого в 2000 году. 
 
Как выяснилось, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, итогом которого стал удар ножом. Раненый мужчина вышел из квартиры, а затем упал в подъезде. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Назначена судебная экспертиза.
 

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