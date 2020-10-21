Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - В полиции Алматы рассказали о механизме краж госномеров с автомобилей, передает Kazakhstan Today.

На территории Алматы с начала года зарегистрирован 21 случай кражи государственных номерных знаков с припаркованных автомашин, 20 из которых раскрыты. К уголовной ответственности привлечено три человека, совершившие указанные преступления, сообщает Polisia.kz

Анализ раскрытых преступлений показывает, что преступления имеет материально корыстный характер, когда преступник, снимая государственный регистрационный номерной знак, оставляет записку, в которой просит владельца автомашины скинуть ему на ранее подготовленный счет денежные средства, а взамен указывает место, где спрятал ранее украденные номерные знаки. Данное правонарушение квалифицируется по статье 190 УК РК, так как предметом посягательства являются денежные средства, которые автовладельцы скидывают на счета подозреваемых, а сами государственные знаки предметом посягательства не являются, так как принадлежат государству и выдаются гражданам, владельцам автомашин, во временное пользование", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Исключение составляют кражи именных государственных регистрационных номерных знаков, купленных официально на платной основе с одинаковыми буквенными обозначениями, либо расположением последовательности цифр, например 777, GGG и др.

Такие преступления квалифицируются по части 1 статье 188 УК РК (Кража чужого имущества), с начала года зарегистрирован один факт. Подозреваемый установлен, принимаются меры по его задержанию. Вместе с тем призываем граждан не идти на поводу у злоумышленников и незамедлительно сигнализировать на пульт 102", - резюмировал Инкаров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства