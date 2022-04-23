В полиции опровергли информацию об уголовном деле в отношении экс-замначальника ДП Алматинской области

ТАЛДЫКОРАГАН. 22 АПРЕЛЯ - В департаменте полиции Алматинской области опровергли появившуюся в Сети информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замначальника ДП региона Нурбола Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уголовного дела в отношении Нурбола Назарбаева в производстве следователей Алматинской областной полиции не зарегистрировано. С учетом вышеуказанного просим доверять информации лишь из официальных источников", - заверили в департаменте полиции.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что бывший замначальника департамента полиции Алматинской области Нурбол Назарбаев подозревается в тройном убийстве.