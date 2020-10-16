В полиции прокомментировали жестокое изнасилование женщины в Алматы

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов прокомментировал жестокое изнасилование 33-летней женщины в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По словам Каната Таймерденова, пострадавшая и ее подруга являются уроженками Узбекистана. Подруги вместе распивали спиртные напитки.

Он также рассказал, что подозреваемый был задержан на следующий день после совершения преступления и водворен в следственный изолятор.

Санкцией суда он арестован. Сейчас назначены все экспертизы. После получения этих экспертиз ожидается дополнительное возбуждение дел по другим статьям. Мы совместно с органом прокуратуры направим дело в суд. Мы никого от уголовной ответственности не скрываем. Это я вам заявляю официально. Если бы у нас были железные доказательства вины женщины, мы бы в тот же день приняли бы решение", - заявил глава ДП Алматы.

Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия, проведены очные ставки, изучается видеоматериал.

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