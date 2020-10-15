В Алматы 33-летнюю женщину жестоко избивали и насиловали несколько часов

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Лидер движения "НеМолчиKz" Дина Смаилова рассказала о жестоком избиении и изнасиловании 33-летней алматинки, передает Kazakhstan Today.

Чудовищное преступление, совершенное с особой жестокостью и цинизмом, произошло 26 сентября 2020 года. Женщину (33 года), пригласила в гости старшая подруга (48 лет), повод - якобы хочет познакомить со своим будущим мужем! Так как они давно знакомы, без каких-либо подозрений примерно в пять часов вечера женщина пошла в гости, как выяснилось потом, на съемную посуточно квартиру. Стали отмечать событие, она вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Что было дальше, она практически не помнит, вспоминает урывками, как ее избивали, насиловали и заставляли что-то пить. Как выяснилось позже, женщину истязали и насиловали до двух часов ночи и снимали все это на видео сотового телефона. Я не знаю, как она выжила, это был настоящий ад и глумление над телом и душой", - написала Дина Смаилова в Facebook .

Она рассказала, что около двух часов ночи подруга ушла, а потерпевшая смогла вырваться из рук ее сожителя и убежать на другой этаж, где "по случайному стечению обстоятельств жила ее близкая родственница".

От пережитого шока она боялась вызывать полицию, кроме этого она испытывала страшный стыд, просто не представляла, как такое можно кому-то рассказать. Утром, когда она пришла в себя, она поняла, что с ней совершили жуткое преступление, по настоянию и при поддержке родственницы вызвала полицию", - говорится в сообщении.

По словам Смаиловой, когда полиция приехала, подозреваемый еще был в квартире и "спал крепким сном".

Лидер "НеМолчиKz", отметила, что экспертиза зафиксировала множественные разрывы половых органов, разрыв сфинктера, страшные гематомы по телу и в области паха, кроме этого следы укусов также по всему телу, "женщина не могла ходить, сидеть, до сих пор нуждается в лечении и, скорее всего, в операции, у нее недержание кала".

Кроме того, полиция обнаружила в сотовом телефоне сожительницы видео изнасилования.





Только благодаря этому смогли восстановить то, что там происходило. Женщину насиловали даже посторонними предметами. Мужчина насиловал, а сожительница снимала на видео, все это сопровождалось побоями, периодически насильно заливали в рот непонятную жидкость с наркотическим или алкогольным содержимым", - рассказала Смаилова.

По ее информации, следователь Турксибского РОВД завел дело по статьям 120 (Изнасилование) и 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК и взял под арест только мужчину, "а женщина-сожительница остается свидетелем по делу".

Сейчас адвокат подозреваемого вообще требует переквалифицировать дело на статью 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)! На днях в Рабочей группе по закону о бытовом насилии мы как раз обсуждали, как трудно вменить квалифицирующий признак "Особая жестокость и глумление", - пояснила правозащитница.

Она также проинформировала, что потерпевшую направили на лечение в частную клинику.

По госпрограмме не взяли на лечение, она потеряла работу, за ней сейчас ухаживает близкая родственница, потому что без посторонней помощи она не обойдется! Кроме этого, ей необходима помощь психолога и адвоката! На лечение в итоге она не попала, так как нет средств на частную клинику. Есть карточка Билайн №5194 0800 0571 3356, на которую можно направить помощь потерпевшей. Это карточка ее родственницы, которая в настоящее время ей оказывает помощь и поддержку! Женщина одна воспитывает малолетнего ребенка", - добавила Дина Смаилова.

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