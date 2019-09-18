В получении взяток подозревают начальника районного ОЧС в Алматы и инженера районного ОЧС в Жамбылской области

Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Начальника районного отдела чрезвычайных ситуаций (ОЧС) в Алматы и сотрудника районного ОЧС в Жамбылской области подозревают в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

В текущем месяце в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников подразделений чрезвычайных ситуаций МВД РК. Так, в Алматы антикоррупционной службой проводится расследование в отношении начальника Наурызбайского районного отдела чрезвычайных ситуаций департамента по ЧС МВД РК подполковника гражданской защиты, подозреваемого в получении взятки в сумме 42 тыс. тенге за беспрепятственное подписание на системной основе протоколов о прохождении 28 физическими лицами обучения по пожарной безопасности (бытовая коррупция)", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Между тем в Жамбылской области антикоррупционной службой совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции области и отделом военной контрразведки КНБ РК по подозрению в получении взятки изобличен старший инженер ОЧС Меркенского района ДЧС области.

Он подозревается в получении взятки в сумме 140 тыс. тенге от начальника пограничной заставы за уменьшение суммы штрафа по выявленным в ходе проверок нарушениям норм пожарной безопасности.

Ранее в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции сообщили, что в Алматы было начато расследование в отношении директора РГП на ПХВ "Селденкоргау Курылыс" КЧС МВД РК по факту покушения на получение взятки в сумме 5 млн тенге.

Расследования по указанным фактам продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом", - резюмировали в ведомстве.

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