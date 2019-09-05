Директор "Селденкоргау курылыс" КЧС в Алматы подозревается в получении взятки в 5 млн тенге (ВИДЕО)

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Директор "Селденкоргау курылыс" КЧС в Алматы подозревается в получении взятки в размере 5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении директора РГП на ПХВ "Селденкоргау курылыс" КЧС МВД РК по факту покушения на получение взятки", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

По информации ведомства, директор предприятия "подозревается в покушении на получение взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя компании за подписание договора об оказании услуг по устройству земляных оснований на участке автомобильной дороги республиканского значения".





Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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