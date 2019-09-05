Директор "Селденкоргау курылыс" КЧС в Алматы подозревается в получении взятки в 5 млн тенге (ВИДЕО)

Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении директора РГП на ПХВ "Селденкоргау курылыс" КЧС МВД РК по факту покушения на получение взятки", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
По информации ведомства, директор предприятия "подозревается в покушении на получение взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя компании за подписание договора об оказании услуг по устройству земляных оснований на участке автомобильной дороги республиканского значения".
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, главу районного отдела ветеринарии в Северном Казахстане подозревают в получении взятки в 100 тыс. тенге. Аким Тимирязевского сельского округа СКО подозревается в получении взятки. Бывший первый заместитель акима Мангистауской области осужден на 10 лет за взятку.
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