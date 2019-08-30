Главу районного отдела ветеринарии в Северном Казахстане подозревают в получении взятки в 100 тыс. тенге

Петропавловск. 29 августа. Kazakhstan Today - Руководитель отдела ветеринарии района Шал Акына Северо-Казахстанской области подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге, сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по региону Ернар Баянгазин на встрече с активом аппарата акима Петропавловска, передает Kazakhstan Today.

Чиновник подозревается в получении незаконного вознаграждения в сумме 100 тыс. тенге за несоставление административного протокола и общее покровительство согласно статье 406 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", проинформировали в управлении превенции и добропорядочности департамента АПК по Северо-Казахстанской области.

В связи с тем что подозреваемый полностью признал вину, процессуальное задержание не применялось, на данный момент расследование продолжается. Несмотря на то, что превентивные меры являются основным направлением в деятельности Агентства, мы твердо намерены продолжить работу по очищению государственного аппарата от нечистых на руку служащих. Для этого применяются все предусмотренные законом меры по планомерному и бескомпромиссному искоренению коррупции", - заявил Баянгазин.

Всего за 7 месяцев текущего года Антикоррупционной службой региона выявлено 105 преступлений, из них 86 по коррупционным фактам. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 75,7 млн тенге, возмещено 72,2 млн тенге.

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