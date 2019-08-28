На 10 лет за взятку осудили бывшего первого заместителя акима Мангистауской области

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Актау. 27 августа. Kazakhstan Today - Бывший первый заместитель акима Мангистауской области осужден на 10 лет за взятку, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 27 августа, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева по делу о взяточничестве, пишет портал " инАктау ".

Решением суда Амангалиева приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать государственные должности, работать в государственных органах и в компаниях с государственным участием, банках второго уровня согласно части 4 статьи 366 УК РК (Получение взятки в крупном размере).

Амангалиев также лишен государственной награды "Курмет". Конфискация имущества судом назначена не была.

Как уточняет портал "инАктау", 115 тыс. евро - это только часть от оговоренной суммы взятки в размере 400 тыс. евро от представителя чешской строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту стоимостью 4,5 млрд тенге, реализуемому в рамках ГЧП. Речь идет о Ледовом дворце, возведение которого ожидают в Актау.

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