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На 10 лет за взятку осудили бывшего первого заместителя акима Мангистауской области

27.08.2019, 12:16 8398
На 10 лет за взятку осудили бывшего первого заместителя акима Мангистауской области
фото: otyrar.kz
Актау. 27 августа. Kazakhstan Today - Бывший первый заместитель акима Мангистауской области осужден на 10 лет за взятку, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня, 27 августа, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева по делу о взяточничестве, пишет портал "инАктау".
 
Решением суда Амангалиева приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать государственные должности, работать в государственных органах и в компаниях с государственным участием, банках второго уровня согласно части 4 статьи 366 УК РК (Получение взятки в крупном размере).
 
Амангалиев также лишен государственной награды "Курмет". Конфискация имущества судом назначена не была. 
 
Напомним, Амангалиева задержали в ноябре 2018 года в аэропорту Актау. При себе у него было 115 тыс. евро. Позже стало известно, что его подозревают в получении взятки в крупном размере.
 
Как уточняет портал "инАктау", 115 тыс. евро - это только часть от оговоренной суммы взятки в размере 400 тыс. евро от представителя чешской строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту стоимостью 4,5 млрд тенге, реализуемому в рамках ГЧП. Речь идет о Ледовом дворце, возведение которого ожидают в Актау.
 

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