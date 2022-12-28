В природном резервате Павлодарской области незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге  

В штате имеются сотрудники, которые ранее привлекались за факты незаконной рубки деревьев, то есть за кражу леса

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Павлодар. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лес почти на 5 миллионов тенге незаконно вырубили в природном резервате "Eртiс орманы". Также выяснилось, что резерват уже девять лет не имеет лесоустроительного проекта.





Прокуратура Павлодарской области выявила ряд нарушений в природном резервате "Eртiс орманы", сообщает телеканал "Астана"





Все факты незаконной вырубки леса, выявленные в ходе прокурорской проверки, относятся к категории сухостойного дровяного леса, топливных дров. Данные факты совершены, предположительно, местными жителями местных поселков. На сегодняшний день по всем имеющимся фактам порубки дровяного леса ведутся следственные мероприятия органами полиции", - пояснил заместитель гендиректора РГУ ГЛПР "Eртiс орманы" Бауыржан Даутов.





Также выяснилось что 69 работников резервата не имеют должной квалификации, а трое и вовсе работают по поддельным дипломам об образовании. По ним уже возбудили уголовные дела. Также в штате имеются сотрудники, которые ранее привлекались за факты незаконной рубки деревьев, то есть за кражу леса.









Кроме того, были выявлены факты наличия пилорам на территории как резервата, так и приграничной территории резервата. Хотя охранная территория не позволяет, чтобы пилорамы находились на этих территориях.





В "Ертіс орманы" объяснили, что неквалифицированных сотрудников вынуждены нанимать из-за кадрового голода в отрасли. Люди просто не хотят работать на селе и за маленькую зарплату. А сотрудники, которые ранее привлекались за кражу леса, не уведомили о том, что в их личном деле есть такая графа.





Возмутило проверяющих и то, что приживается только 30-40% молодых деревьев при норме 70%. А это значит, что более полутора миллионов тенге из бюджета использовали неэффективно.





В резервате не согласны с замечаниями. Мол, даже с просроченным лесоустроительным проектом работы выполняют в полном объеме. А 12 миллионов саженцев этого года, и правда, прижились только на 41%, но виной всему засушливое лето с температурой +38 градусов, а почва прогревалась и вовсе до 66 градусов", - говорится в материале телеканала.





Напомним, защиту растительного мира усилили в Казахстане.





Поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.





Нормы закона направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий.