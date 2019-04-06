Усть-Каменогорск. 5 апреля. Kazakhstan Today - В ранении подростка из пневматической винтовки в Усть-Каменогорске подозревают пенсионера, передает Kazakhstan Today.
В ходе оперативных действий сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Это 68-летний житель города. В тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он произвел выстрел из пневматической винтовки, находясь у себя в квартире. Данное оружие не подлежит регистрации в ОВД", - сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска.
Как пишет YK-news.kz, 3 апреля в полицию обратилась 35-летняя жительница города. По ее словам, около 18.00 ее 13-летний сын с друзьями находились во дворе. Ребята услышали хлопок, а потом подросток почувствовал боль в левой ноге.
По факту хулиганства с применением оружия начато досудебное расследование. Пуля направлена на экспертизу, сообщили в полиции.
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