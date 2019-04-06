В ранении подростка из пневматической винтовки в Усть-Каменогорске подозревают пенсионера

"Достоверно зная, что находящиеся на хранении резерва консервы тушенки из говядины не соответствуют ГОСТу, являются недоброкачественными и содержат соевое мясо вместо говяжьего, он организовал их реализацию в 2018 году добросовестным приобретателям - предпринимателям, причинив ущерб их интересам на сумму свыше 600 млн тенге".