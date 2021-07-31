В развращении малолетних детей подозревается 53-летний карагандинец

КАРАГАНДА. 30 ИЮЛЯ - Полицейские выявили в Интернете видеоролик, где неизвестный мужчина совершает развратные действия в отношении малолетних мальчика и девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Караганде задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетних детей, сообщает Polisia.kz.

Управлением криминальной полиции ДП Карагандинской области при содействии НЦБ "Интерпол" в закрытой системе "TOR" Интернета выявлен видеоролик, где неизвестный мужчина совершает развратные действия в отношении малолетних мальчика и девочки. Во время мониторинга соцсетей полицейские установили пользователя из Караганды, который на своей страничке в VKontakte выставил фото детей, имевших типажное сходство с детьми из видеоролика.

В полиции рассказали, что оперативники нашли 13-летнего мальчика и его 11-летнюю сестру. Выяснилось, что они являются сиротами и проживают в одной из школ-интернатов Караганды. Брат с сестрой пояснили, что на видео их снимал знакомый матери, скончавшейся в конце прошлого года.

Злоумышленник фиксировал свои действия с жертвами, а затем выкладывал в Интернет файлы порнографического содержания. "Задержан подозреваемый - 53-летний мужчина. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 124 УК РК (Развращение малолетних). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "арест". Проводятся мероприятия по установлению возможных иных потерпевших", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.





Ранее в Карагандинской области к 20 годам лишения свободы был приговорен мулла за неоднократной изнасилование 14-летней девочки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства